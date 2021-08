Il Corriere di Torino: “Torino Channel, dalla tv al web. E ora anche sulla app”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Torino Channel, dalla tv al web", queste le parole che si leggono in apertura sull'edizione odierna del quotidiano. Il canale ufficiale del club ha l’obiettivo di avvicinare il Torino ai suoi tifosi, difatti a inizio stagione si è trasferito online sulla piattaforma tv.torinofc.it e adesso è disponibile anche una nuova App sia per IOS che per Android. "Per i tifosi, ovviamente, il vantaggio è la fruizione gratuita rispetto a quando Torino Channel era visibile sul 234 del bouquet Sky solo per chi pagava un supplemento di prezzo". Sull'edizione odierna del quotidiano potrete trovare anche le parole della giornalista Ilenia Arnolfo.