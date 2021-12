Il Corriere di Torino: “Tornano a disposizione Mandragora e Ansaldi”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Ivan Juric pianifica di dare un volto inedito al suo Toro in vista della sfida di domani in casa della Sampdoria valida per i sedicesimi della seconda competizione nazionale - si legge sulle pagine del quotidiano - . Non certo perché sia un torneo da snobbare, ma perché solo due giorni separeranno la partita di domani e la sfida di campionato col Verona in programma domenica". La partita di domani può essere anche l’occasione per rivedere dal primo minuto di gioco due giocatori che sono potenzialmente dei titolari: Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora. Entrambi reduci da infortuni. "Si tratta di due giocatori che vanno reinseriti gradualmente, ma in fretta, perché saranno utili eccome".