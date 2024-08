La Gazzetta dello Sport: “Adams, che feeling con Zapata: porta carica all’attacco”

La Gazzetta dello Sport insiste sul rapporto tra Adams e Duvan: "Diciannove minuti sono stati sufficienti a Che Adams, da quando è subentrato al ventesimo della ripresa nella notte di Coppa Italia contro il Cosenza, per innescare Duvan Zapata con un tocco delizioso. Il resto è stato sin troppo facile per il gigante granata: zampata sotto porta e colpo del due a zero che ha spedito dritto il Toro ai sedicesimi. Debutto in Italia e subito assist vincente: elettro-Adams ha illuminato la prima serata d’agosto".