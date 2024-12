La Gazzetta dello Sport: “Adams l’uomo in più: non soltanto capolavori”

Oltre all'analisi e alle pagelle, il focus del quotidiano La Gazzetta dello Sport è dedicato a Ché Adams, autore di un gol e un assist nella sfida contro l'Udinese e meritatamente mvp del match. Lo scozzese, dopo aver segnato ad Empoli uno straordinario gol da metà campo, nella partita di Udine ha rivelato altre sue qualità: quelle da attaccante vero. Al di là dei capolavori, ieri Adams ha dimostrato di saper fare quello che un rapace d'area deve saper fare: sul suo gol si avventa con foga sul pallone, colpisce una volta, e sulla ribattuta c'è ancora lui per ribadire in rete con un tiro potente che Sava non può far altro che deviare in porta; ma anche sul secondo gol, del cui assist lo scozzese è l'autore, fa un gesto che merita di essere sottolineato, come riporta il quotidiano: "Su una palla alta, scomoda, Adams riesce ad addomesticarla di petto sottraendola a Karlstrom, per poi anticipare Bijol col sinistro e servire Ricci al limite, spalancandogli la porta per il pareggio. Un movimento estremamente efficace, che richiede tecnica ma anche capacità di leggere la situazione".