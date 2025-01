La Gazzetta dello Sport: “Adams si è appassionato alla storia del Toro”

Le pagine a sfondo granata del quotidiano La Gazzetta dello Sport si concentrano sull'attuale miglior marcatore del Toro: Ché Adams. Lo scozzese con la doppietta rifilata al Cagliari sale a quota 7 gol in campionato, 8 stagionali, aggiungendoci quello in Coppa Italia. "Sabato Adams si presenterà a Bergamo, nella casa dell’Atalanta, il club al quale ha segnato la sua prima rete nel campionato italiano. Da allora sono successe tante cose: il bottino personale di Adams è salito a 7 gol in Serie A, ai quali va aggiunto il centro in Coppa. Questo ragazzo scozzese, che solo apparentemente sembra introverso, ha avuto il grande merito di saper reggere la scena (e l’urto)dopo l’infortunio di Zapata" racconta il quotidiano sui meriti dell'ex Southampton in questo primo semestre in Serie A. Il quotidiano pone poi l'accento su quanto Adams si sia ambientato bene in città e soprattutto nei colori granata, appassionandosi alla storia della squadra: "Si è, ad esempio, appassionato alla storia del Toro. Dettaglio non affatto irrilevante. Lo ha fatto leggendo libri, visitando i luoghi, guardando documentari. Ha capito l’importanza del club e della maglia granata. Si è poi innamorato della cucina italiana, in particolare di quella torinese".