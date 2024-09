La Gazzetta dello Sport: “Altra notte al comando, obiettivo Europa per il Toro”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio al Torino che si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di campionato frutto di grande lavoro che il nuovo tecnico Paolo Vanoli sta svolgendo con i suoi giocatori. Il pareggio di ieri tra Juventus e Napoli ha consentito al Torino di passare la seconda notte consecutiva in testa alla classifica, uno scenario che potrebbe ripetersi anche oggi ma tutto dipenderà dai risultati che Inter e Udinese otterranno questa sera nelle sfide rispettivamente contro Milan e Roma. Tutto l'ambiente granata è naturalmente felice di questo rendimento e c'è un morale positivo anche tra Vanoli e la squadra. Come sottolinea la rosea, adesso per questo Toro c'è fiducia e si vuole porre un obiettivo ambizioso come la qualificazione nelle prossime coppe europee. Il calcio deve far sognare e se tutta la squadra sogna un traguardo importante ci si allena al meglio e si scende in campo con maggiore convinzione per continuare a stupire tutti.