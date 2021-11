La Gazzetta dello Sport: “Ansaldi, Brekalo e Mandragora, Juric ritrova i big”

Le pagine dei quotidiani nazionali in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Torino. Secondo la rosea, il tecnico granata Ivan Juric può ritenersi soddisfatto di questa sosta per le Nazionali perché durante gli ultimi allenamenti avvenuti al Filadelfia ha potuto osservare che due dei suoi giocatori più importanti stanno smaltendo i relativi problemi fisici. Si tratta di Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora che negli ultimi giorni hanno svolto parecchi progressi e Juric potrebbe già averli a disposizione per il match di lunedì 22 in casa contro l'Udinese. C'è poi un terzo giocatore molto importante che potrebbe rientrare contro i friulani ovvero Josip Brekalo. L'ala ex Wolfsburg ha saltato le ultime due partite con Sampdoria e Spezia e ora si trova in ritiro con la sua Croazia dove sembra aver recuperato anche lui dai guai fisici. Se tornasse dalle Nazionali in buone condizioni Juric potrebbe schierarlo in coppia con Pjaca.