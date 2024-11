La Gazzetta dello Sport: “Appuntamento in centro”

Il Torino non è andato oltre il pareggio contro il Monza di Alessandro Nesta. Domenica i granata affronteranno il Napoli di Antonio Conte. Vanoli dunque sfiderà anche il proprio passato e per farlo chiederà a Samuele Ricci una gara di sacrificio, da vero leader. "Ma contro ilNapoli di Antonio Conte dovrà aggiungere in particolar modo una caratteristica: la praticità. Samu, in fondo, dovrà diventare completamente l’uomo squadra giocando più coperto. E sarà molto interessante valutare come ne uscirà dal confronto diretto con Lobotka, il regista degli azzurri, uno specialista del ruolo sul palcoscenico internazionale. Samu porta disciplina tattica, sempre. E alle volte inserisce anche una buona quantità di corsa: ecco, contro il Napoli la praticità significherà anche saper stringere i denti, nei raddoppi e nei recuperi, quando sarà opportuno."