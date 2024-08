La Gazzetta dello Sport: “Così è cambiato il Toro”

"In principio è stata un’altra filosofia. Rapidamente, Paolo Vanoli è passato dalla teoria alla pratica: concetti e idee diversi sì, ma anche cambiamenti, spostamenti e novità tattiche - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - In un’estate che corre velocissima ha ribaltato la pelle e il volto del Toro e, per farlo, ha avuto il coraggio di modificare abitudini, predisposizioni consolidate da anni e i ruoli di alcuni calciatori. In tutti i reparti, in ogni zona del campo". E in conclusione: "Ricci appare la pedina che ha beneficiato maggiormente della nuova impostazione: adesso è avviato a essere una mezzala libera di inventare, costruire e dare sfogo alle sue elevate potenzialità tecniche. Il bel Toro di San Siro si è costruito sui piedi buoni di questi due perni del centrocampo".