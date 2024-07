La Gazzetta dello Sport: “Così nasce il Toro di Vanoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Da ieri l'incarico di Paolo Vanoli è diventato operativo. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna analizza nell'edizione odierna i pilastri su cui si fonderà il Torino del nuovo tecnico: "La chiave sarà il gioco. Anzi, il bel gioco. Prepariamoci, dunque, ad accogliere un Toro più tecnico, con maggiori geometrie, nel quale la piattaforma di partenza sarà sempre la propensione al dominio del gioco durante le partite. È in questa direzione che si spiega meglio la scelta di impostare il nuovo Samuele Ricci prettamente con gli abiti del costruttore di gioco". Unire l'ambiente e formare una squadra solida con numerosi sistemi di gioco sono gli altri due mantra: "Il nuovo Toro potrebbe ripartire indossando l’abito del 3-5-2 lungo la scia della continuità rispetto all’ultimo decennio. Ma, in corso d’opera, il Toro cambierà spesso, utilizzando anche il 3-4-2-1, oppure il 3-4-3". Infine largo ai giovani da valorizzare, Gineitis e Savva su tutti: "Il talento c'è, Vanoli vorrà coltivarlo per prendere il volo".