La Gazzetta dello Sport: “Difesa a 3, gioco e pressing. Ecco il calcio di Vanoli”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, viene proposto questa mattina un approfondimento sull'idea di calcio di Paolo Vanoli. Il nuovo allenatore del Torino sarà infatti proprio l'ex Venezia che è stato scelto da Urbano Cairo come erede di Ivan Juric che ha seduto su questa panchina nelle ultime tre stagioni. La rosea riporta gli spunti che meglio rappresentano il gioco di Vanoli: in primis la difesa a 3 visto che gli schemi preferiti del nuovo allenatore granata sono il 3-5-2 e il 3-4-2-1; in alternativa però ha giocato anche col 4-3-3 e il 4-4-2 come alternative di secondo piano. I dogmi di gioco di Vanoli sono poi riaggressione alta quando l'avversario è in possesso palla in zona difensiva e la propensione al gioco sugli esterni per dominare il gioco.