La Gazzetta dello Sport: “Fares atteso oggi a Torino: un’arma in più per Juric”

Dopo la cessione in prestito di Rincon alla Sampdoria, il Torino sembra vicinissimo a battere il primo colpo in entrata. Ormai è quasi tutto fatto per Fares, che arriverà in prestito dalla Lazio dopo aver giocato la prima parte di stagione al Genoa come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "E' atteso già oggi in città: Momo Fares e il Torino sono separati ormai da un solo passo. Virtualmente è diventato granata ieri pomeriggio allorché il Genoa ha chiuso per il giovane romanista Riccardo Calafiori. Una volta assicuratosi il difensore esterno (ma pure centrale all’occorrenza) che aveva scelto per tappare il buco nella zona mancina, ecco che il club ligure ha subito riallacciato col Toro quel discorso che aveva troncato prima del turno di campionato, comunicando al club di Urbano Cairo l’intenzione di sciogliere il vincolo che aveva assunto con la Lazio per il prestito del giocatore nato in Francia da famiglia algerina. In pratica l’auspicata fumata bianca".