La Gazzetta dello Sport: “Garanzia Linetty”

"Il lavoro “sporco” di un gregario non viene apprezzato solo al Giro o al Tour de France - si legge - . Gli allenatori di calcio, tutti, hanno bisogno di poter contare nella rosa della loro squadra di questa figura destinata alle volte a non esaltare la folla causa qualche errore di troppo ma estremamente preziosa nell’economia di una stagione. Il Toro di questi ultimi anni ha potuto incassare costantemente, per esempio, la generosità di Karol Linetty. Uno su cui puoi sempre fare affidamento se c’è da combattere e sbattersi in mezzo al campo".