La Gazzetta dello Sport: “Garanzia Zapata”

Duvan Zapata è stato il calciatore del Torino con più gol nella scorsa stagione. Una certezza per il nuovo tecnico Vanoli, che ripartirà da lui per il nuovo Torino della prossima stagione. "Duvan Zapata, ovvero il giocatore che al momento rappresenta l’unica certezza di Vanoli per il reparto di attacco. Il Torino non accetterà le proposte di cessione (ne sono già arrivate alcune immediatamente rifiutate dal club) e quindi, a pochi giorni dall’inizio ufficiale del mercato estivo, il neo allenatore granata sa di poter contare al cento per cento sul centravanti colombiano".