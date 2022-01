La Gazzetta dello Sport: “Gemello, il gioiello del Toro punta al bis con la Samp”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sampdoria-Torino è alle porte e Ivan Juric deve prendere una decisione riguardo al portiere titolare. Milinkovic-Savic si è negativizzato ieri - giovedì 13 gennaio - ma non sembrerebbe ancora essere pronto per la maglia da titolare. Berisha è sulla carta il secondo portiere, ma Gemello contro la Fiorentina ha ben figurato e potrebbe essere confermato. Quello sull'estremo difensore, è un dubbio che accompagnerà il mondo Toro sino al match di Marassi. Nel mentre, La Gazzetta dello Sport si concentra su Luca Gemello, ripercorrendo le tappe della sua carriera: dalla Promozione al Fossano alla Serie A, passando per le giovanili granata e la Serie C. La rosea lo dipinge come un ragazzo modello, particolarmente dedito al lavoro ed al sacrificio: "I ragazzi come lui non si montano la testa. Troppo serio, per farsi contagiare dall’entusiasmo. Troppa gavetta alle spalle, nonostante abbia appena 21 anni. Troppa educazione al lavoro e l’abitudine a conquistarsi ogni centimetro con il sacrificio. In pochi giorni sono piovuti per lui i complimenti da ogni angolo, ma Luca Gemello è rimasto sempre con i piedi per terra. La partita con la Fiorentina lo ha lanciato nel grande calcio, ma alle porte c’è già la Sampdoria: il sogno del giovane Luca potrebbe continuare".