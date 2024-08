La Gazzetta dello Sport: “Gioia Toro”

Il Torino batte meritatamente l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e ottiene così la prima vittoria del nuovo corso tecnico con Paolo Vanoli. Decisive le reti di Ilic e Adams, che rispondono così alla rete dell'iniziale vantaggio bergamasco di Retegui. Decisivo anche Vanja, che para il rigore a Pasalic. "Torino ha una faccia sola stavolta, non butta l’occasione come a San Siro, esce da uno stadio che applaude con la sensazione che il lavoro di restyling sia a buon punto. Il risultato poteva anche essere diverso, come detto le chance per riequilibrare non sono mancate all’Atalanta, ma anche con il pari non sarebbe cambiato il giudizio positivo che accompagna la crescita dei granata".