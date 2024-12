La Gazzetta dello Sport: “Il nuovo muro, il Toro ritrova Maripan”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport ce n'è anche una dedicata al Torino con un focus su Guillermo Maripan. Il difensore centrale cileno domani per la partita contro il Bologna, torna in campo dal primo minuto in quanto dovrà sostituire lo squalificato Saul Coco. Nelle ultime cinque partite Paolo Vanoli si era sempre affidato ad una retroguardia composta da Walukiewicz, Coco e Masina ma domani contro il Bologna torna il cileno dal primo minuto. Maripan non ha più giocato in campionato dallo scorso 3 novembre quando contro la Fiorentina commise un brutto errore di lettura su un pallone lungo che Kean tramutò nel gol della vittoria dei viola. Per la rosea si tratta comunque di un leader della difesa che nel suo curriculum vanta cinque stagioni al Monaco, un totem attorno al quale costruire un reparto. Dopo tanto lavoro in questo ultimo mese e mezzo, ora Maripan vuole dimostrare di essersi messo alle spalle i problemi fisici e di poter essere nuovamente un elemento prezioso per il Toro.