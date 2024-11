La Gazzetta dello Sport: “Il patto del Toro”

Riparte la Serie A e torna in campo anche il Torino. I granata cercano di ripartire dopo un periodo davvero complicato, culminato con la sconfitta, l'ennesima, nel derby della Mole contro la Juventus per 2-0. Ma da cosa ripartirà il Torino? "Dimenticare tutto e voltare pagina: dimenticare per novanta minuti le difficoltà, gli ultimi due mesi, gli infortunati e chi non ci sarà. E ricominciare a spingere forte per ripartire dal cuore e dallo spirito del Toro. I granata vogliono ricominciare da quel sentimento di «umiltà», che il capitano Karol Linetty aveva cominciato a spargere dopo la brutta serata del derby di ormai due settimane fa".