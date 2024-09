La Gazzetta dello Sport: “Il Torino c’è e resta in alto”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone il focus sulla gara andata in scena ieri all'Olimpico Grande Torino: "Il Lecce ci prova, granata solidi. Vanoli mantiene l'imbattibilità. I salentini tentano il colpo, ma i granata possono contare su una difesa affidabile e resistono con carattere. In passato il Toro avrebbe perso partite del genere. Gara da analizzare per il salto di qualità. Milinkovic un'altra volta decisivo, Ilic è imballato."