La Gazzetta dello Sport: “Juric studia quattro mosse per rilanciare il Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport quest'oggi scrive riguardo le prossime mosse che il tecnico del Torino Ivan Juric dovrà fare per far rialzare la sua squadra da questo brutto momento. La prima potrebbe riguardare un cambio in porta con Gemello che potrebbe sostituire Berisha dopo l'errore contro il Genoa. Anche due giocatori come Singo e Vojvoda potrebbero riposarsi un po' concedendo spazio a Aina e Ansaldi che sono a posto fisicamente e hanno possibilità di trovare più minuti. In seguito alla squalifica di Pobega, contro la Salernitana Juric potrebbe dare spazio ai baby Warming e Seck sulla trequarti. Infine per aumentare il livello di pericolosità offensiva della squadra, potrebbe trovare spazio anche Zaza oltre al Gallo Belotti nelle prossime partite.