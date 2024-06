La Gazzetta dello Sport: “La rincorsa di Gineitis”

Gvidas Gineitis vuole prendersi il Torino nella prossima stagione. Nell'ultima annata è stato impiegato frequentemente prima che un infortunio lo mettesse fuori dai box. Eppure il centrocampista lituano sembra avere una voglia matta di prendersi il Torino: "Intanto spero di essere confermato. So che devo potenziarmi a livello muscolare e migliorare l’uso del piede destro, cercando di portarlo al livello del mancino. Per uno che ama agire in mezzo al campo poter contare su entrambi i piedi è un bel vantaggio. Se devo indicare il compito che preferisco dico mediano, ma in realtà il mio istinto mi porta verso un continuo movimento: attacco- rientro, attacco-rientro... Il celebrato box-to-box. Per fare il centrocampista titolare nel Toro è indispensabile riuscire a costruire e a difendere. E io lavoro per diventare titolare: questo dev’essere il campionato della mia consacrazione..."