La Gazzetta dello Sport: “La rincorsa di Ricci”

Samuele Ricci molto probabilmente non andrà in Germania. Nicolò Barella sembra vicino al recupero per l'esordio con l'Albania, ma il futuro del giocatore è inevitabilmente legato alla Nazionale. Nel mirino infatti c'è il Mondiale: "Dopo queste ultime settimane della stagione di allenamenti, dopo le vacanze con gli amici e con la famiglia, dopo un periodo insomma di stacco totale, potrà ricominciare a rincorrere il futuro. Con una priorità: diventare grande con il Torino per poter essere uno dei protagonisti dell’Italia che dall’autunno inseguirà la qualificazione al Mondiale. Sì, Samu lascia (temporaneamente) ma è subito pronto a raddoppiare".