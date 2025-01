La Gazzetta dello Sport: “Largo ai professori”

In serata il Torino affronterà il Cagliari dell'ex Davide Nicola. All'andata i granata persero in Sardegna per 3-2, ma oggi la truppa di Vanoli sembra completamente diversa rispetto a quella versione. Il tecnico granata si affiderà ai "professori" per la difficile partita. "Sul palcoscenico stanno per prendersi la scena i senatori granata. No, non è solo la spina dorsale del Toro. È l’anima, è il cuore, è il fulcro di una storia che comincia a diventare ricca di cose interessanti da raccontare. E qui non c’entra niente l’esperienza. Milinkovic è la sicurezza, Maripan è la personalità, Ricci è il carisma, Vlasic è la classe. Sono loro i «Fab-Four» di Paolo Vanoli, i Fantastici Quattro del felice momento torinista: nella serata che sta per arrivare toccherà soprattutto a loro caricarsi il Toro sulle spalle".