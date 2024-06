La Gazzetta dello Sport: “Lazaro può sdoppiarsi per spingere il Torino”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un approfondimento su Valentino Lazaro. Dall'esterno austriaco ci si attendeva di più nell'ultimo campionato perché nei piani di inizio stagione doveva essere un punto di forza per la fascia mancina come è stato Bellanova su quella destra. Per la prossima stagione può diventare l'alternativa al classe 2000 convocato da Spalletti nell'Italia per gli Europei. Una seconda opzione potrebbe invece essere un 4-4-2 nel quale Lazaro parte alle spalle di Bellanova per formare una fascia destra di grande corsa e qualità. Da capire quindi quali saranno le idee del nuovo allenatore. Per l'ex Inter l'obiettivo rimane fare bene il prossimo campionato di Serie A con la maglia del Toro per riprendersi un posto nella Nazionale austriaca visto che non è stato convocato per gli Europei.