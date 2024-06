La Gazzetta dello Sport: “Masina promosso”

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ad Adama Masina. Esordisce il quotidiano: "Il Toro ha deciso. Adam Masina sarà la prima operazione di mercato per la prossima stagione. Alla scadenza ufficiale del prestito, il club granata verserà all’Udinese la cifra pattuita in gennaio per esercitare il diritto di riscatto. Unmilione di euro". E in conclusione: "Masina si è segnalato oltre che per l’attenzione in marcatura anche per la precisione negli appoggi. Il Toro è molto contento di aver puntato su di lui".