La Gazzetta dello Sport: “Meno cross e più coraggio, così il Toro ritrova il gol”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport di oggi viene dedicato ampio spazio al Torino che domani ad Udine cercherà di chiudere il 2024 con un sorriso. I granata di Paolo Vanoli hanno palesato evidenti problemi offensivi nelle ultime settimane e sulla rosea oggi è presente un approfondimento su una nuova tattica del Toro per cercare di tornare al gol. I granata infatti si affiderebbero di meno ai cross in mezzo all'area premiando maggiormente invece un gioco che passa per le vie centrali. Vanoli chiede più coraggio ai suoi giocatori perché vorrebbe vedere più palla a terra negli ultimi metri di campo con i centrocampisti centrali come Ricci e Gineitis che si appoggino di più alle punte per un assalto combinato: stesso discorso anche per gli esterni che devono far questo tipo di lavoro.