La Gazzetta dello Sport: “Milinkovic d’oro, tra i più in forma. Toro in buone mani”

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica le proprie pagine a sfondo granata al confronto tra i portieri che si affronteranno nella gara di domenica: Vanja Milinkovic-Savic e David De Gea. "Milinkovic ha cominciato a spiccare il volo, felicemente sollecitato anche dalla concorrenza interna di Paleari e Antonio Donnarumma (due portieri esperti e pronti all’uso). Strategia giusta del club. Se ne sono accorti in giro per l’Europa(e non solo nel giardino di casa nostra),ma la posizione del club è irremovibile: Vanja è un pilastro e non si tocca. Ora sta per sbarcare a Firenze. Il Toro spera proprio che non ce ne sarà bisogno, ma Vanja è pronto a modellare un altro capolavoro di un’annata d’oro" così il quotidiano riguardo all'ottima stagione fin qui del portiere serbo.