La Gazzetta dello Sport: “Oltre Zapata”

“Per il Toro questa è una pausa di riflessione, in tutti i sensi. E di progettazione, perché vanno ricostruite le strategie dell’intera fase di attacco - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - l’infortunio di Zapata ha tolto alla squadra il miglior marcatore dell’ultimo anno. Il capitano ha segnato 16 gol in 45 partite, media di circa un centro ogni tre match, ma se togliamo il primo periodo di adattamento e di superamento di qualche acciacco, i suoi numeri diventano ancor più significativi”. E in conclusione: “Cavalcare il rimpianto per l’assenza del colombiano non cambierà la situazione, il Torino adesso deve risistemare uomini e posizioni. La soluzione più immediata è quella di responsabilizzare la nuova coppia che dovrà essere formata da Che Adams e Antonio Sanabria, ma si studierà anche altro”.