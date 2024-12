La Gazzetta dello Sport: “Palo di Vojvoda. Il pari va stretto”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica due pagine all'analisi del match, con un trafiletto sulle pagelle e un commento alle parole di Paolo Vanoli. A seguire le parole del quotidiano. "Il gol però è sempre un problema, ai granata resta il rammarico per aver mancato due occasioni da svolta, con un palo a porta spalancata di Vojvoda e un tiro di Tameze nel recupero, che Leali devia in affanno. In partite così, dove l’agonismo prevale sulla tecnica, anche la minima opportunità va sfruttata e può diventare un tesoro. Nella rarità di emozioni, con il Genoa che raccoglie un solo tiretto in porta, la contabilità dei tentativi mette davanti il Toro, cui ora servirà più cattiveria in area, e meccanismi più immediati, per affrontare il mese che lo vedrà impegnato in alcuni scontri diretti (Empoli, Udinese, Parma, il Bologna è più in alto) prima del derby dell’11 gennaio".