La Gazzetta dello Sport: “Pellegri e la cura Juric, sabato può partire titolare”

per essere mantenute. E Pietro Pellegri sembra proprio uno che tiene il punto sulla parola. Tre mesi dopo è sbocciato il nuovo Pellegri: fisico asciutto, grinta da vendere, i muscoli degli adduttori che non lanciano più segnali di preoccupazioni. Ha assaporato la gioia del gol, il primo da quando veste il granata, nel sabato romano. La cura Juric è scattata nella prima settimana di febbraio: tabelle, schede, piani settimanali come se avesse fatto una preparazione estiva sul finire dell’inverno. Nel primo mese e mezzo ha pensato solo a correre e a lavorare al Filadelfia, passando di tanto in tanto in panchina la domenica. Perché non era pronto. A marzo sono arrivati i primi segnali incoraggianti, poi quel finale contro il Milan ad alto tasso di interesse. E ora il meritato premio, con il gol alla Lazio".