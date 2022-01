La Gazzetta dello Sport: “Quanta scelta al centro, Ricci arma in più per Juric”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un focus sul centrocampo del Torino dopo l'arrivo in granata di Samuele Ricci. Con l'acquisto dell'ex Empoli il Toro si ritrova ad avere un pacchetto in mediana di tutto rispetto. Nelle idee del tecnico Juric, Mandragora e Pobega continueranno a gestire le rotazioni sul centrosinistra mentre Ricci sarà inserito sul centrodestra dove gioca abitualmente Lukic. Il mediano classe 2001 ha scelto il numero 28, lo stesso che nelle ultime stagioni gli ha portato fortuna nella sua esperienza ad Empoli. Infine la rosea fa il punto sul mercato in difesa con la possibile cessione di Izzo in direzione Cagliari che potrebbe essere sostituito in granata da Federico Gatti del Frosinone. Sul difensore classe 1998 ci sono anche altre squadre di Serie A ma Vagnati si è mosso con largo anticipo e il Toro al momento è in pole position.