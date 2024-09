La Gazzetta dello Sport: “Reazione granata ma la difesa fatica”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il primo ko in serie A del Torino, ripercorrendo la sfida tra Torino-Lazio. La differenza tra le due squadre è nel supporto: la Lazio mostra un gioco fluido e offensivo, con un centrocampo efficace, mentre il Torino fatica nonostante l’impatto positivo di Adams e il ritorno di Vlasic dopo cinque mesi. Nel primo tempo, la Lazio passa in vantaggio con Guendouzi, sfruttando le difficoltà difensive del Torino, in particolare sulla fascia destra. Nella ripresa, Vanoli corregge la squadra inserendo Adams, ma la Lazio raddoppia con Dia. Il Torino accorcia le distanza proprio con Adams, ma la Lazio, pur cambiando assetto con Vecino per Dia, trova il terzo gol con Noslin. Il gol finale di Coco riduce lo svantaggio, ma non basta a salvare il Torino, che ha comunque mostrato carattere sul finale.