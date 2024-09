La Gazzetta dello Sport: “Ricci e Ilic motori granata, dalle nazionali con furore”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento su due centrocampisti di peso del Torino come Samuele Ricci e Ivan Ilic che si stanno rendendo protagonisti di un ottimo inizio di stagione con la divisa granata e pure con quella delle loro rispettive nazionali. In questa sosta di campionato, entrambi sono infatti riusciti a mostrare le loro qualità anche con le maglie di Italia e Serbia. Ricci ha giocato dal primo minuto entrambe le partite con gli azzurri dimostrando al CT Spalletti di essere un elemento utile e di valore. Stesso impiego anche per Ilic che con la sua Serbia ha giocato dall'inizio entrambe le partite contro Spagna e Danimarca in Nations League e ha fatto vedere le sue qualità. Ora i due centrocampisti classe 2001 sono tornati agli ordini di Vanoli per preparare il prossimo impegno del Toro - domenica in casa contro il Lecce - e far vedere ancora di essere in grado di guidare il centrocampo granata.