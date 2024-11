La Gazzetta dello Sport: “Ricci vince il derby in azzurro”

Il centrocampista del Torino Samuele Ricci è stato convocato dal C.T dell'Italia Luciano Spalletti per le gare con Francia e Belgio. L'ex tecnico di Roma, Inter e Napoli ha preferito il classe 2001 al bianconero Manuel Locatelli, prendendone di fatto il posto nella selezione. Ora l'ex Empoli deve prendere per mano il Torino, a partire dalla sfida contro la Juventus: "Un Toro protagonista, in serata, nel derby della Mole passerà necessariamente attraverso una grande notte di Samuele Ricci. L’apostrofo azzurro sulla sua stagione, finora davvero molto convincente, è una soddisfazione che riempie di orgoglio lui, il papà Alessandro, la mamma Laura, tutta la famiglia e naturalmente il Toro che in questo ragazzo dal talento puro ci ha creduto fortissimamente andando a prenderlo ad Empoli nel gennaio del 2022. Si racconta che nella grandi serate si riconosce, anche da lontano, il talento dei grandi calciatori".