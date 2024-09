La Gazzetta dello Sport: “Riecco la coppia”

Il campionato a breve ripartirà dopo la sosta, per il Torino c'è l'ostacolo Lecce. Vanoli però è pronto ad affidarsi alla coppia Adams-Zapata. "Il centravanti scozzese, una delle liete scoperte fatte dalla tifoseria, in questa sosta per le nazionali è stato monitorato tutti i giorni a causa di insidiosi fastidi muscolari. Diciamo pure che lo staff medico e quello dei preparatori lo hanno tenuto nell’ovatta fino a ieri, quando il giocatore ha mostrato confortanti progressi che determinano al momento un ottimismo ragionato circa la sua presenza contro il Lecce.Al fianco di Zapata, così da poter dare vita aun’altra edizione di quella che da più parti è stata definita “la coppia dei sogni”.