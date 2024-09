La Gazzetta dello Sport: “Saul anima Toro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette in risalto Saul Coco, rivelazione del bell’inizio di campionato. Arrivato dal Las Palmas a metà luglio dopo una stagione con 30 presenze e un gol, si è integrato nel Torino senza necessità di adattamento. Durante il ritiro di Pinzolo ha studiato attentamente e si è dimostrato a suo agio nella difesa a tre di Paolo Vanoli fin dall'inizio della stagione. Nonostante fosse alla sua prima esperienza in Serie A, non ha subito il passaggio dalla Liga e ha segnato un gol decisivo contro il Venezia. Ora, contro la Lazio, punta a consolidare la vetta della classifica e a riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Coco è diventato rapidamente un pilastro della squadra, saltando solo una partita per un affaticamento muscolare. Anche in una posizione inusuale, come quella a sinistra contro l'Empoli, ha dimostrato la sua adattabilità. Nel post partita ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, confermando di essere pronto a riprendere il suo ruolo di leader. Classe ’99, Coco ha dimostrato grande versatilità e promette di essere protagonista anche con il ritorno di Schuurs, contribuendo alla solidità dei granata, che sognano di mantenere il primato in Serie A.