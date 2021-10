La Gazzetta dello Sport: “Solidità e pressing, c’è il timbro di Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la sosta Ivan Juric "potrà ripartire da una base solida e da un antipasto di progetto che inizia a riempirsi di contenuti dal grande interesse". Così scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando un dato statistico che accomuna il tecnico croato al suo maestro Gasperini: Torino e Atalanta viaggiano allo stesso ritmo per palle recuperate e per intercettazioni delle seconde palle. Questo pare essere "il riflesso condizionato di una nuova filosofia sulla quale Juric lavora dal primo giorno". E se al momento i granata vantano la terza miglior difesa in campionato, resta da migliorare la finalizzazione delle occasioni create e i cali di concentrazione nei minuti finali.