La Gazzetta dello Sport: “Tameze ha conquistato il Toro: ora può diventare leader”

"Nel Toro del futuro Tameze sarà qualcosa in più: l’Adrien “due punto zero” è destinato a diventare uno dei leader dello spogliatoio - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Tameze ha messo in mostra qualità preziose. Dall’universalità per i tanti ruoli che ha saputo interpretare alla generosità mai lesinata durante l’annata". In conclusione il quotidiano afferma: "È stato l’uomo che più di qualunque altro ha spiccato per duttilità. Con Juric ha giocato praticamente dappertutto. Nel nuovo Toro l’idea di fondo è di impiegarlo nel mezzo, insomma nella sua posizione naturale. Se poi ci sarà bisogno di lui altrove, in caso di acclarata emergenza, il tecnico saprà di poter “spenderlo” anche in altri ruoli".