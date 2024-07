La Gazzetta dello Sport: “Tameze torna nel suo ruolo preferito con Vanoli”

La Gazzetta dello Sport oggi propone un articolo di approfondimento su Adrien Tameze. Il calciatore francese del Torino, con il nuovo tecnico Paolo Vanoli può infatti tornare a giocare stabilmente nella metà campo. Nell'ultimo campionato il numero 61 granata ha infatti giocato sia in difesa che in mediana, a seconda dell'esigenza del momento con Ivan Juric che si è sempre fidato di lui in entrambe le posizioni. Tameze ora però può tornare a giocare stabilmente come mezzala di destra nel 3-5-2 del nuovo Toro di Vanoli e assieme a lui il pacchetto dei titolari dovrebbe essere composto da Ricci come regista centrale e Gineitis sul centro-sinistra. Da non dimenticare però le alternative Ilic e Linetty che sono stimati dal nuovo allenatore e potrebbero essere delle altre soluzioni di lusso.