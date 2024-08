La Gazzetta dello Sport: “Toro a segno”

"Allenatore nuovo, calcio diverso: la strada dell’apprendimento per il Torino non può essere conclusa, ma il cammino mostra segnali di graduale progresso" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna commentando la vittoria granata in amichevole contro il Metz. Prosegue il quotidiano: "Non tutti i giocatori possono essere allo stesso grado di condizione: Bellanova ha bisogno ancora di tempo, Sanabria forse di convinzione. Mentre Coco e Adams, due nuovi acquisti, sono più avanti". E in conclusione: "Il difensore ha già tempi accettabili, l’attaccante nello scorcio di ripresa mostra di saper dialogare con Zapata e di provare il numero. Siamo all’inizio, servono conferme, ma sempre meglio che essere già dubbiosi".