La Gazzetta dello Sport: “Toro-Inter si decide in quattro duelli”

In vista del match odierno tra Torino e Inter, La Gazzetta dello Sport fa il punto sui duelli della gara, quelli che potrebbero risultare decisivi ai fini dell'incontro. Sono per la precisione 4 e toccano ogni zona del campo. Il primo è quello tra Belotti e Skriniar: il Capitano granata, che dovrebbe essere ancora confermato al centro dell'attacco a scapito di Sanabria, si troverà di fronte il centrale olandese, reduce da un'ottima prestazione in Champions League contro il Liverpool. Si legge: "Saranno scintille, c’è da scommetterci. Il capitano granata contro la roccia nerazzurra, Belotti faccia a faccia con Skriniar: sarà uno dei centri nevralgici della notte del Grande Torino". Il secondo duello è quello sulla fascia destra granata, la sinistra nerazzurra: Singo contro Perisic. "E' quasi un duello generazionale. La giovane freccia Singo prepotentemente chiede spazio e cerca la consacrazione di fronte al più esperto campione Perisic. È su questo binario dell’alta velocità che scorrerà un pezzo a elevata sensibilità di Torino-Inter della serata" scrive il quotidiano. Il terzo riguarda invece Bremer e Dzeko: "L'ennesima prova del 9 di una stagione da incorniciare. Per Gleison Bremer c’è da arginare il pericolo Edin Dzeko, il centravanti meno numero 9 del campionato italiano". Infine Torino-Inter metterà di fronte anche Lukic e Calhanoglu: "La stella polare contro l’uomo chiave della fase offensiva, quello che dovrà illuminare al posto dell’infortunato Brozovic. Tra le tante cose, anche questo è Lukic contro Calhanoglu, i due giocatori che hanno l’ingrato compito di garantire equilibrio e supporto agli attaccanti".