La Gazzetta dello Sport: “Toro, la difesa ritrovata”

Con la vittoria per 1-0 contro il Como il Torino ritrova i tre punti, ma anche il clean sheet. Per i granata si tratta della terza gara stagionale in campionato senza subire reti dopo Venezia e Lecce. "La prima mossa di Paolo Vanoli per chiudere i troppi spifferi è stata quella di rimettere al centro della difesa Guillermo Maripan, che dopo l’espulsione di San Siro costatagli una giornata di squalifica è tornato al suo posto. Ed è stato uno dei migliori. «A Milano ho capito che non posso essere troppo aggressivo, altrimenti mi prendo il rosso... I compagni mi hanno aiutato a comprendere che gli arbitri qui sono molto severi» le parole del cileno. E Maripan, dall’alto della sua esperienza(50presenze inNazionale, 123 in Ligue 1, 43 in Liga, 59 nella Primera Division cilena), è riuscito a gestirsi meglio e ha dato più sicurezza anche ai compagni di reparto.Coco a destra, dopo un inizio di partita complicato, si è ripreso e ha fatto un’ottima chiusura su Cutrone, per Masina a sinistra vale più o meno lo stesso discorso".