La Gazzetta dello Sport: “Toro, nuovi leader”

Il Torino cerca nuovi leader. L'infortunio di Zapata è stata una botta molto forte per Vanoli e non solo e lascerà un vuoto non solo tecnico, ma anche carismatico all'interno del gruppo. Vuoto che dovrà essere colmato con nuovi condottieri. "Ricci oramai è una delle voci più ascoltate dai compagni. Certo, non può vantare chissà quale esperienza nello spogliatoio, però sul piano della personalità sta crescendo di pari passo alle prestazioni in campo. Leader silenzioso è invece Linetty. In avvio di stagione, dopo aver assegnato la fascia a da capitano a Zapata, Vanoli ha pensato proprio al soldatino polacco per il ruolo di vice. Infine non va snobbato Adam Masina. Gli sono bastati pochi mesi di saggezza per calamitare le attenzioni dei compagni".