La Gazzetta dello Sport: “Toro per l’euroscatto”

Continua la caccia all'Europa per il Torino. Nel percorso dei granata c'è la Salernitana, match che si giocherà alle 12.30 all'Olimpico Grande Torino. La Rosea fa il punto della situazione in vista del match contro i campani, citando anche le parole del tecnico nella conferenza stampa della vigilia: "Juric da uomo navigato conosce a fondo le insidie di questo tipo di incroci. «Sarà una battaglia e noi vogliamo vincerla », dice il tecnico. «Voglio ritrovare il solito Toro di questo periodo». Predica la massima attenzione e ai suoi ha chiesto di spingere sull’acceleratore.«Non esistono gare facili, il campionato è equilibrato. Anche grazie a un mercato invernale in cui abbiamo fatto il meglio, noi siamo una squadra giusta e che si allena bene.Possiamo competere in tutte le partite, ma sempre curando al massimo i dettagli".