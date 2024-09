La Gazzetta dello Sport: “Toro, tre vie per il gol”

"Bisogna dirigersi di nuovo sulle vie del gol, ritrovando quel gioco fluido che produce pericolosità e relegando così l’opaca prestazione col Lecce a comprensibile e isolato passaggio a vuoto - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - lo 0-0 in casa, arrivato inaspettato dopo i due gol rifilati al Milan, i due segnati all’Atalanta e il successo di Venezia, va subito cancellato". E in conclusione:"In questa missione che la squadra si è imposta, la composizione del tandem di attacco non è scontata, nel senso che Sanabria potrebbe ritrovare la maglia da titolare che di recente gli ha sottratto Adams. E anche Karamoh, impiegato domenica nel finale per cercare sprint e insidie sulle fasce, può rivelarsi una risorsa davvero preziosa".