La Gazzetta dello Sport: “Vanoli prova a ripartire con una difesa rinforzata”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un'analisi sulla difesa del Torino che in questa sosta per le nazionali è stata oggetto di studio del tecnico granata Paolo Vanoli. Il Toro infatti ha subito troppi gol nelle prime sette giornate di Serie A, ben 11 (più altri due contro l'Empoli in Coppa Italia). Si tratta di un quantitativo esagerato soprattutto apparso in crescita nell'ultimo periodo visto che nelle scorse quattro gare tra Coppa Italia e campionato, i granata hanno incassato addirittura dieci gol. Come racconta la rosea, Vanoli necessita di ritrovare la massima efficienza della sua linea difensiva: Saul Coco sarà il primo chiamato a garantire una saldatura efficace con la collaborazione a destra di Walukiewicz oppure Vojvoda e a sinistra di Masina. Saranno chieste delle scalate anche ai difensori laterali per proteggere meglio la difesa con gli esterni che dovranno lavorare molto in tal senso.