La Gazzetta dello Sport: “Vanoli va a Superga e poi chiama i tifosi”

La Gazzetta dello Sport racconta nell'edizione odierna la visita di Paolo Vanoli a Superga: "Il nuovo corso è volutamente ripartito dai luoghi più cari e fondanti dell’identità torinista. Dalla casa degli Invincibili a quel Colle dove il 4maggio 1949 il Grande Torino passò dalla cronaca sportiva alla leggenda immortale. Anche qualche lacrima bagna la sua prima due giorni in città: lunedì si era commosso davanti al moncone storico del Filadelfia, ieri è stato attraversato da un brivido ai piedi della Lapide". Conclude il quotidiano, parlando del messaggio fatto recapitare da Vanoli ai tifosi: "Sono tre le parole-chiave scelte dal club per lanciare il nuovo allenatore: «Spinta, squadra e ritmo». Nel video Vanoli ha un messaggio per i tifosi: «Ora remiamo tutti insieme», dice. E infine «Ciao a tutti i tifosi del Toro, sono felice di far parte della vostra famiglia. Ci vediamo presto»".