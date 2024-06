La Gazzetta dello Sport: “Vanoli valuta Radonjic, Seck, Karamoh e Pellegri”

Sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport si legge anche di un approfondimento sul Torino e sul suo nuovo allenatore Paolo Vanoli. Oggi il nuovo tecnico granata farà infatti visita allo stadio Olimpico Grande Torino e al Filadelfia per iniziare a conoscere al meglio le strutture. L'ex Venezia farà poi un summit di mercato con la società durante il quale verranno analizzati al meglio tutti i giocatori della rosa per capire chi resterà in quanto ritenuto utile al nuovo corso del Toro e chi invece saluterà in questa sessione di mercato. In difesa, salvo novità dal mercato, si riparte dalle certezze Schuurs-Buongiorno-Masina ma vanno rimpiazzati i due partenti Djidji e Rodriguez. A metà campo c' abbondanza in mediana ma sono attese novità dal mercato sulle fasce. Infine discorsi interessanti anche per il reparto avanzato con Vanoli che sarà chiamato a valutare dei giocatori come Pellegri e i rientranti dai prestiti Seck, Radonjic e Karamoh e pronunciarsi su chi tenere e chi no nella rosa dell'anno prossimo.