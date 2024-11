La Gazzetta dello Sport: “Vanoli vs Conte, l’allievo sfida il maestro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sulla sfida tra Torino-Napoli, che sarà il primo incontro da avversari tra Vanoli e Conte. L'allenatore granata è stato infatti assistente del tecnico salentino al Chelsea all’Inter: “Paolo Vanoli e Antonio Conte si sono conosciuti in campo, perché sul finire degli Anni 90 il Parma con Vanoli sulla fascia sinistra ela Juve con Conte a centrocampo si scontravano nei piani alti della classifica. Ma li univa anche una terza persona, vale a dire Rodolfo, fratello di Paolo, buon difensore che ha frequentato la Serie A e che era stato compagno di squadra di Conte a Lecce per quattro anni. Però l'intreccio tra gli allenatori di Torino e Napoli, che domani si troveranno per la prima volta da avversari in panchina".