La Gazzetta dello Sport: “Vero Toro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori sull’intensità e lo spirito con cui il Torino ha affrontato il derby della Mole. Un match che avrebbe potuto avere un finale diverso, se i granata avessero osato di più: “Il Toro forse si è accontentato della sua ottima partita, pago della soddisfazione di poter guardare negli occhi la Juve senza doverli abbassare. Ci avesse creduto e avesse osato di più, avrebbe potuto mettere fine all'attesa decennale di una vittoria nel derby (26 aprile 2015)”. Secondo l’analisi della Gazzetta, il Torino ha mostrato una prestazione solida e orgogliosa, ma è mancata quella spinta decisiva per ribaltare il tabù bianconero: "Serviva un po' più di coraggio all'inizio nell'attaccare la difesa bianconera, come aveva ordinato il bravo Vanoli, e nell'assalto finale. La sostituzione di Karamoh per Pedersen ha tradito prudenza. Ma è un punto che luccica, meritato. Vero che la Juve ha calciato di più, ma la contabilità dei corner (9-1 per il Toro) racconta bene la spinta granata. Bellissimo anche il gol di Nikola Vlasic, il migliore dei suoi, con un cattedratico Ricci che ha fatto felice il ct Spalletti in tribuna”.